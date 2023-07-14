Пенсионерка нуждается в помощи медиков.

Во Владимирской области разыскивают пропавшую 74-летнюю Валентину Дельцову. Об этом рассказали волонтёры Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Валентина Фёдоровна живёт во Владимире, но 13 июля она ушла из дома и не вернулась. Пенсионерка нуждается в помощи медиков.Приметы женщины: рост 157 см, худая, волосы рыжие с сединой, глаза серые. Бабушка одета в фиолетовую кофту, красный халат, чёрные брюки и разноцветный платок. С собой у неё может быть чёрная сумка.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе «потеряшки», просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.