Жителям Владимирской области объяснили, почему электрокары пока что непопулярны в России Несмотря...

Жителям Владимирской области объяснили, почему электрокары пока что непопулярны в РоссииНесмотря на экологичность электрокаров, пересаживаться на них россияне пока не торопятся: в приоритете у автомобилистов транспортные средства на традиционных видах топлива. К таким выводам в ходе опроса граждан пришли во Всероссийский центре изучения общественного мнения.В современном обществе активно растет озабоченность экологическими проблемами. В связи с этим крупные компании выводят на рынок электрокары, как альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Согласно базовому прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, их ежегодный рост составит в среднем 38%, а к 2033 году количество продаж легковых электрокаров в нашей стране превысит 300 тысяч единиц.Однако электрокары привлекают российских автолюбителей гораздо в меньшей степени, чем авто с ДВС. Ответы россиян, в семьях которых есть, как минимум, один автомобиль, распределились следующим образом: 49% отдали бы предпочтение авто с бензиновым двигателем, 17% — с гибридным, по 12% — с дизельным и электродвигателем. Заметно реже целевую группу привлекают автомобили на газе (двигатель на пропан-бутановой смеси — 5%, на метане — 3%). Еще 6% ответили, что тип двигателя для них не имеет значения.При этом электрокары привлекают мужчин и женщин одинаково — их назвали 12% и 13% соответственно.Рассуждая о достоинствах электрокаров, российские автолюбители чаще всего отмечают их экологичность (43%). В числе других преимуществ — экономичность (19%), бесшумность (10%), легкость эксплуатации (8%); в единичных случаях к плюсам электрокаров опрошенные относили отсутствие выхлопа/запаха бензина (4%) и технологичность («автомобили нового поколения / современные технологии» — 3%).При этом в комфорте, скорости, надежности и безопасности электрокары в представлении автомобилистов, по-видимому, ничем не лучше своих «предшественников», каждое из упомянутых преимуществ набрало по 2%.Каждый пятый ответил, что не видит для себя преимуществ данного вида транспорта (20%), еще 16% затруднились с ответом.Главным недостатком электрокаров российские автомобилисты считают отсутствие инфраструктуры для их подзарядки (43%). Часть опрошенных отмечает сложности с обслуживанием, в том числе - его высокую стоимость (20%), сложный ремонт и отсутствие запчастей (6%), а также особенности эксплуатации (малый запас хода — 15%, быстро разряжается — 7%, проблемы с зарядкой — 5%, долго заряжается — 3% и др.). Еще 7% придерживаются мнения, что данный вид транспорта вовсе не подходит для российского климата.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений