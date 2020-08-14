В белорусском городе Гродно вышли на забастовку сотрудники железнодорожной отрасли. В Сети также появляются сообщения о том, что к акциям присоединились учителя и медработники. Кроме ..

В белорусском городе Гродно вышли на забастовку сотрудники железнодорожной отрасли. В Сети также появляются сообщения о том, что к акциям присоединились учителя и медработники.Кроме того, из-за забастовок в стране остановились многие крупнейшие заводы. Среди них – Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод (МАЗ) станкостроительный "Атлант" в Барановичах, а также "Белшина" в Бобруйске.