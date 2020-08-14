В одном из детских садов в городе Набережные Челны в Татарстане на пятилетнего ребенка упал шкаф, передает . Медики диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали мальчика. По ..
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2020-v-detskom-sadu-tatarstana-rebenok-slomal-pozvonochnik.html" target="_blank">В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник</a> - В одном из детских садов в городе Набережные Челны в Татарстане на пятилетнего ребенка упал шкаф, передает . Медики диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали мальчика. По ..
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2020-v-detskom-sadu-tatarstana-rebenok-slomal-pozvonochnik.html]В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник[/url] - В одном из детских садов в городе Набережные Челны в Татарстане на пятилетнего ребенка упал шкаф, передает . Медики диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали мальчика. По ..