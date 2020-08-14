В одном из детских садов в городе Набережные Челны в Татарстане на пятилетнего ребенка упал шкаф, передает . Медики диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали мальчика. По ..

В одном из детских садов в городе Набережные Челны в Татарстане на пятилетнего ребенка упал шкаф, передает . Медики диагностировали перелом позвоночника и госпитализировали мальчика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.