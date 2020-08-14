Депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков выступил с идеей ввести новую купюру номиналом в 300 рублей. Ее выпуск чиновник предложил приурочить к 300-летию ..

Депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков выступил с идеей ввести новую купюру номиналом в 300 рублей. Ее выпуск чиновник предложил приурочить к 300-летию Екатеринбурга.Пирожков сообщил, что уже направил свою инициативу в Центробанк. Он предложил к рассмотрению три варианта новой банкноты: с изображением здания администрации Екатеринбурга, городского цирка, а также с домом купца Севастьянова, сообщает "".