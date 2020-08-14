Актер Александр Обласов и его супруга и коллега по цеху Елена Грук-Чернова отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда сериала Мажор трогательно поздравила возлюбленную и показала фотографии с бракосочетания.

Актер Александр Обласов и его супруга и коллега по цеху ЕленаГрук-Чернова отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда сериала "Мажор"трогательно поздравила возлюбленную и показала фотографии с бракосочетания.По словам Обласова, с супругой он счастлив уже год. Артист благодаритизбранницу за то, что она всегда рядом. "Смотрим и летим в одну сторону", -написала звезда сериал "Мажор" в личном микроблоге, а после добавила, что в обществе любимой радуется каждому дню.Елена Грук-Чернова на своей странице в "Инстаграм" тожепосвятила мужу несколько теплых слов. Актриса сообщила, что ей достался внимательныйи заботливый супруг. Александра она назвала гениальным актером и человеком скрасивой и открытой душой.Рядом с возлюбленным Грук-Чернова чувствует себя как за каменной стеной. "С тобой некогда унывать! С тобой хорошо и весело!" -добавила зазноба звезды сериала "Мажор".Отметим, что ранее Александр Обласов был женат на актрисеОльге Озоллапине. Актер ушел от супруги, когда познакомился с ЕленойГрук-Черновой. У Александра и Ольги есть общий сын. С бывшей женой артистсохранил теплые отношения ради ребенка.13 Авг 2020 в 4:26 PDTНапомним, что в Александр Обласов сыграл напарникагероя актера Павла Прилучного. По словам Александра, после выхода теленовеллына экраны ему постоянно пишут женщины – правда, не с целью знакомства. Девушкипытаются выйти на Прилучного,используя Обласова.