Актер Александр Обласов и его супруга и коллега по цеху Елена
Грук-Чернова отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда сериала Мажор
трогательно поздравила возлюбленную и показала фотографии с бракосочетания.
Актер Александр Обласов и его супруга и коллега по цеху Елена
Грук-Чернова отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда сериала "Мажор"
трогательно поздравила возлюбленную и показала фотографии с бракосочетания.
По словам Обласова, с супругой он счастлив уже год. Артист благодарит
избранницу за то, что она всегда рядом. "Смотрим и летим в одну сторону", -
написала звезда сериал "Мажор" в личном микроблоге, а после добавила, что в обществе любимой радуется каждому дню.
Елена Грук-Чернова на своей странице в "Инстаграм" тоже
посвятила мужу несколько теплых слов. Актриса сообщила, что ей достался внимательный
и заботливый супруг. Александра она назвала гениальным актером и человеком с
красивой и открытой душой.
Рядом с возлюбленным Грук-Чернова чувствует себя как за каменной стеной. "С тобой некогда унывать! С тобой хорошо и весело!" -
добавила зазноба звезды сериала "Мажор".
Отметим, что ранее Александр Обласов был женат на актрисе
Ольге Озоллапине. Актер ушел от супруги, когда познакомился с Еленой
Грук-Черновой. У Александра и Ольги есть общий сын. С бывшей женой артист
сохранил теплые отношения ради ребенка.
13 Авг 2020 в 4:26 PDT
Напомним, что в Александр Обласов сыграл напарника
героя актера Павла Прилучного. По словам Александра, после выхода теленовеллы
на экраны ему постоянно пишут женщины – правда, не с целью знакомства. Девушки
пытаются выйти на Прилучного,
используя Обласова.