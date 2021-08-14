Разбитая дорога привела местные власти в суд…

Обращение инвалида-колясочника, жаловавшегося на ужасное состояние автомобильной дороги по улице Набережной в селе Панфилово Муромского района, стало поводом для тщательной проверки со стороны надзорных органов. Об этом рассказали в Прокуратуре Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что проезд от пересечения улицы Красная горка и улицы Набережная до дома № 10а, где живёт инвалид, не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кроме того, он совершенно не соответствует нормативным требованиям – разбитый проезд находится под сильным уклоном, после дождей пройти по нему очень сложно, а проехать на инвалидной коляске – практически невозможно.Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд, чтобы обязать местных чиновников привести дорогу в надлежащее состояние. Суд, в свою очередь, удовлетворил исковые требования прокуратуры. В итоге, районная администрация засыпала асфальтовой крошкой проблемную дорогу.Также, в прокуратуре указали местным чиновникам на игнорирование неоднократных обращений инвалида в органы власти. Результатом рассмотрения этой проблемы стало увольнение виновного должностного лица.