14 августа начинается Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста.

14 августа начинается Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста.Успенский пост длится две недели – с 14 по 27 августа, но при этом он такой же строгий, как и Великий. В народе Успенский пост называют Медовым спасом, так как в этот день завершается сбор меда. Православные верующие в этот день приносят в храмы мед и освящают его.Успенский пост начинается через месяц после Петрова поста и заканчивается Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). В этот православный праздник верующие отмечают также Праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста и победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами.В Успенский пост запрещается употреблять в пищу яйца, мясо и молочные продукты. Разрешено есть рыбу один раз – в праздник Преображения Господня, 19 августа.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ этот православный праздник принято освящать новый урожай. Помимо меда верующие приносят в храм яблоки, виноград, хлеб. В Успенский пост 14 августа освящают в храмах мед и мак, 19 августа – яблоки груши и чай, 29 августа – орехи, семена и зерновые.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 АВГУСТА 2022 ГОДАВ Успенский пост нельзя есть жирную еду животного происхождения. Запрещается в этот церковный праздник работать и ругаться матом. Нельзя ссориться с близкими, устраивать широкие праздники.