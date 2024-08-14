75-летний Валерий Леонтьев, если верить сообщения СМИ, давно живет в Соединенных Штатах. Кассовых концертов он сейчас не дает, а ведет обычную жизнь пенсионера. Тем удивительнее было увидеть эстрадного казанову в отеле города Кирова.

75-летний Валерий Леонтьев, если верить сообщения СМИ, давно живет в Соединенных Штатах. Кассовых концертов он сейчас не дает, а ведет обычную жизнь пенсионера. Тем удивительнее было увидеть эстрадного "казанову" в отеле города Кирова.В 1937 годав центре Кирова на месте взорванного Воскресенского собора появилась гостиница"Центральная". Несколько лет назад она обрела второе дыхание – теперьносит имя построившего ее архитектора Ивана Чарушина и считается одной из самыхпрестижных.А после появления особого по уровню комфорта клубногоэтажа можно смело утверждать, что "Чарушин" заткнет за пояс многие отели Москвы иПетербурга – его можно сравнить с фешенебельными отелями Европы.Именно вэтой гостинице, традиционно, живут звездные гости Вятского фестиваля театра, кино ижурналистики "На семи холмах". В этом году, например, в"Чарушине" отдыхали после выступлений Анастасия Стоцкая, Катя Семенова, Ольга Кабо, ИринаЛачина, Юрий Назаров и Александр Лойе.Вообще, приезжающиена гастроли в Вятку артисты предпочитают именно этот отель – Александр Розенбаум,Филипп Киркоров, Сергея Лазарев, Лолита, Вячеслав Добрынин... Ведь тут их готовы носить на руках и выполнять все капризы! Тут же жил иВалерий Леонтьев. В Кирове он давал концерты в 2014 и 2016 годах.Тогда жеотелю он подписал свой фотопортрет, который сейчас украшает фойе"Чарушина". На снимке певец запечатлен молодым, цветущим и стильным. Гости сразу его замечают и восхищено ахают: "Надо же, дажеВалерий Леонтьев тут жил!"