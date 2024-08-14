Правоохранители провели проверку и выяснили, что на автодороге «Костино – Жары» в Петушинском районе отсутствовали дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что на автодороге «Костино – Жары» в Петушинском районе отсутствовали дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Данные нарушения могли привести к ДТП с самыми печальными последствиями.В адрес гендиректора ГУП «ДСУ № 3» была внесено прокурорское представление.«В целях устранения нарушений закуплены необходимые дорожные знаки, в настоящее время ведётся их установка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.