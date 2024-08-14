Эзотерическая сваха Елена Глебова рассказала, что ждет отношения Григория Лепса и его молодой возлюбленной.

Эзотерическая сваха Елена Глебова рассказала, что ждет отношения Григория Лепса и его молодой возлюбленной.На премии Муз-ТВ 61-летний певец Григорий Лепс представил публике свою новую девушку-18-ти летнюю Аврору Кибу. Поклонники недоумевают, настоящая ли это любовь и будет ли брак. Эзотерическая сваха Елена Глебова прокомментировала ситуацию.Шумиха вокруг Григория Лепса и его избранницы сейчас набирает обороты. И хотя любви все возрасты покорны (мужчина может влюбиться в любом возрасте), Елена Глебова уверена, что это продуманная игра, четко прописанные действия."Доведет ли она до брака? Все будет зависеть от того, как публика воспримет эту игру. Ведь главная ее цель – это привлечение внимания, хайп, показать, какой Лепс смелый, влюблен в молодую девочку и может позволить себе быть счастливым", – считает сваха.И половина общества займет сторону Григория и Авроры. Потому что каждый человек достоин любви независимо от возраста. С другой стороны, будут те, кто осудит попытку певца молодиться. Возможно, даже будет смена имиджа певца или репертуара. То есть трансформации – это то, что ожидаемо.Какая будет реакция?Глебова не исключает, что СМИ и даже близкие люди пройдутся по этой истории довольно жестко. Также она видит, что бывшая супруга выскажет свое мнение об этих отношениях. Но Григорий Лепс к таким выпадам привык, а вот юной девушке психологически будет тяжело. Да, Аврора Киба производит впечатление человека вполне разумного, образованного, но возраст и отсутствие опыта дадут о себе знать, считает эзотерическая сваха.Так будет брак или нет между Григорием Лепсом и Авророй?Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года, считает эксперт, Существует большая вероятность заключения этого брака, если не возникнут некоторые препятствия со стороны третьих лиц. А это вполне возможно. Но если брак все же будет заключен, это не сыграет ключевого действия между певцом и его избранницей. Потому что отношения просто не выдержат давления общества.