Только настоящий профессиональный зритель сможет правильно ответить на все вопросы теста.

Только настоящий профессиональный зритель сможет правильно ответить на все вопросы теста.Тестов по советским фильмам бесчисленное множество. Есть среди них как сложные, так и совсем простые. Сегодня предлагаем вам попробовать проверить свои знания в нашем тесте, в нем есть очень сложные вопросы, которые будут под силам только настоящему знатоку советского кинематографа.ТЕСТВопросы1. В каком фильме героиня актрисы Ирины Муравьевой использовала метод нейро-лингвистического программирования?А. "Карнавал";Б. "Самая обаятельная и привлекательная";В. "Москва слезам не верит".2. Какая фраза отсутствует в фильме "Девчата"?А. "Что ты трактор, чтобы тебя испытывать?";Б. "Одному ведь лучше! Хочу – халву ем, хочу – пряники";В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".3. В каком институте училась героиня комедии "Кавказская пленница" Нина?А. Педагогическом;Б. Медицинском;В. Политехническом.4. Какой фильм Михалкова был награжден премией "Оскар"А. "Очи черные";Б. "Сибирский цирюльник";В. "Утомленные солнцем".5. Какой актер сыграл главную роль в фильме "Высота"?А. Николай Рыбников;Б. Владимир Высоцкий;В. Юрий Белов.6. Кто сыграл чернокожую джазовую певицу в фильме "Мы из джаза"?А. Лариса Долина;Б. Александра Яковлева;В. Ирина Мазур.7. Как звали верблюда из фильма "Джентельмены удачи"?А. Боря;Б. Петя;В. Вася.8. Что не входило в список украденных вещей у Антона Семеновича Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?А. Магнитофон;Б. Кошелек;В. Сапоги.9. Что прятала в своем ридикюле 8-летняя Света из советского фильма "Мачеха"?А. Снимок мамы;Б. Документы;В. Деньги.10. Что смогло поднять на ноги героя фильма "Не могу сказать прощай"?А. Известие о том, что Лида уезжает;Б. Известие о том, что Лида беременна;В. Известие о том, что Лида его любит.ОТВЕТЫ1. Б. "Самая обаятельная и привлекательная"2. В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".3. А. Педагогическом4. В. "Утомленные солнцем"5. А. Николай Рыбников6. А. Лариса Долина7. В. Вася8. Б. Кошелек9. А. Снимок мамы10. Б. Известие о том, что Лида беременна