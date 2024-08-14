Выставка произведений художницы из Донецкой Народной Республики Юлии Толстоусовой открылась 14 августа в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. В экспозиции "Люди, опалённые войной", ставшей первой персональной выставкой автора, представлены 20 графических работ, выполненных в период с осени 2022-го по весну 2024 года.

Их героями стали боевые товарищи Юлии Толстоусовой, которая с 2014 года лично участвует в защите Донбасса от украинских нацистов. Сама художница не смогла присутствовать на открытии своей выставки, поскольку в эти дни находится на фронте в должности оператора БПЛА.Произведения Толстоусовой, наброски которых делаются карандашом в походном блокноте, а позже дорабатываются на планшетном компьютере, посвящены людям, проходящим страшное испытание войной и сражающимся за Россию - не обязательно с оружием в руках. Все, кто изображен художницей, - реальные персонажи: простые бойцы и командиры, волонтеры и музыканты, ставшие голосом Донбасса. К сожалению, многих из героев работ Толстоусовой уже нет в живых, другие же продолжают воевать в зоне проведения СВО, помогать фронту в тылу. Автор показывает встретившихся ей мужчин и женщин не только в их воинской ипостаси, но и как людей - чувствующих, страдающих, любящих.Выставка размещена под открытым небом, у входа в здание Кронверка, в специально защищенных от дождя стендах. В Петербург доставлено 40 работ художницы, поэтому примерно через месяц произойдет обновление экспозиции, чтобы посетители музея смогли увидеть все графические произведения.В ходе церемонии открытия выставки директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, доктор исторических наук Валерий Крылов напомнил, что петербургский музей стал первым в России, где еще в 2022 году появилась отдельная экспозиция, посвященная СВО. И вот теперь в Кронверке представлены работы, созданные непосредственно в боевых условиях. Как сообщил Крылов, Юлия Толстоусова пообещала при первой же возможности, если позволит ситуация на фронте, приехать в Петербург, где до ноября 2024 года будут экспонироваться ее рисунки. Часть из них войдет в постоянную экспозицию музея.Представлявший выставку директор Фонда помощи ветеранам и участникам боевых действий "Время выбрало нас" Артур Закиров рассказал, что при знакомстве с Юлией Толстоусовой в Донецке был поражен, что эта хрупкая женщина - одновременно опытный боец и надежный товарищ, любящая мать своих детей и творческий человек, не расстающийся с карандашом и бумагой даже во время боевых действий."На ее картинах вы увидите много красивых лиц. Это те, с кем она воевала бок о бок. Многие из них отдали жизнь за Родину, за нашу свободу… Здесь нет случайных рисунков: всё пройдено через душу, через эмоции", - сказал Закиров, также запечатленный художницей на одной из работ. По его словам, Юлия своим творчеством прежде всего хочет донести до людей мысль о том, что мир очень хрупок. И показать своих фронтовых друзей, которые на передовой защищают остальную страну от ужасов войны.В настоящее время готовится к открытию выставка работ Юлии Толстоусовой в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, также ее творчество уже представлено в столице братской Белоруссии.