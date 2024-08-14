23-24 августа в Суздале пройдет Международный фестиваль фейерверков. В этом году он приурочен к 1000-летию города-музея. В празднике примут участие титулованные пиротехнические команды из

23-24 августа в Суздале пройдет Международный фестиваль фейерверков. В этом году он приурочен к 1000-летию города-музея. В празднике примут участие титулованные пиротехнические команды из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, России и Сербии. Пресс-служба Фестиваля фейерверков Фейерверочный показ каждой команды будет состоять из двух частей: пиромузыкальное поздравление города с 1000-летием в цветах герба города (красный, синий,