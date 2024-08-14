Филиал поликлиники горбольницы №2 на улице Тракторной капитально отремонтировали. Теперь медучреждение готовится к открытию, сообщили в областном минздраве. Капитальный ремонт филиала на

Филиал поликлиники горбольницы №2 на улице Тракторной капитально отремонтировали. Теперь медучреждение готовится к открытию, сообщили в областном минздраве. Капитальный ремонт филиала на Тракторной начался еще в 2021 году. Он проходил поэтапно. Сначала было выполнено устройство входной группы №2, перепланировка внутренних помещений с возведением перегородок, пробивка оконных проемов в наружных стенах, замена пола по грунту первого