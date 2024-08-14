Во Владимирской области продолжается процесс модернизации жилищно-коммунального хозяйства, запущенный в 2022 году.

Во Владимирской области продолжается процесс модернизации жилищно-коммунального хозяйства, запущенный в 2022 году. На настоящий момент на территории региона реализуются пять крупных проектов. Об этом в своём рассказал губернатор Александр Авдеев.К примеру, в Александрове проходит полное обновление системы теплоснабжения. Задача – построить 11 новых котельных и порядка 27 км теплосетей. На эти цели был привлечён инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,4 млрд руб. Восемь новых котельных уже готовы и введены в эксплуатацию. Также построено 25 километров тепловых сетей.А в Собинке за 1,1 млрд рублей обновляют очистные сооружения. Завершить реконструкцию здесь планируют уже в текущем году.«Модернизацию ЖКХ поэтапно проводим во всех без исключения городах и районах нашей области. Многие коммуникации и важнейшие объекты жизнеобеспечения не обновлялись десятки лет. Мы взялись за дело и намерены создать надёжную основу для современного бытового комфорта жителей Владимирской области», - написал Александр Авдеев.