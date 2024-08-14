Прощание с Павлом Киреевым прошло вчера, 13 августа, в Гусь-Хрустальном. Защитник Родины погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Как рассказали в администрации

Прощание с Павлом Киреевым прошло вчера, 13 августа, в Гусь-Хрустальном. Защитник Родины погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Как рассказали в администрации Гусь-Хрустального, Павел Владимирович был старшим оператором, ефрейтором. Он остался верен присяге и воинскому долгу до последней минуты жизни. Награждён орденом Мужества посмертно. Из поста в группе ВК «Гусь-Хрустальный | GUSADMIN.RU» Администрация муниципального