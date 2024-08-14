В мероприятии примут участие почти 40 делегаций из различных регионов России, стран СНГ и соотечественников, проживающих за границей, всего около 400 человек.
15 августа во Владимирской области стартует традиционный межнациональный пленэр для юных художников. В мероприятии примут участие почти 40 делегаций из различных регионов России, стран СНГ и соотечественников, проживающих за границей, всего около 400 человек.
По информации регионального правительства, в этом году пленэр приурочен к трем важным датам: 80-летию Владимирской области, 1000-летию Суздаля и 100-летию выдающегося земляка, писателя Владимира Солоухина.
Организатором пленэра выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира», которая представит Владимирскую область как историческую родину трех столиц российской государственности. Участников ожидает насыщенная культурная программа в городах Владимир, Александров и Суздаль, а также пленэры в Юрьеве-Польском и Собинском районе, на родине В.А. Солоухина. Вечером для юных художников будут организованы мастер-классы от преподавателей академического уровня из Москвы и Санкт-Петербурга, а также проведены 7 творческих конкурсов. Жители региона смогут увидеть результаты на выставках и в итоговом каталоге.
Такое масштабное мероприятие стало возможным благодаря субсидии, предоставленной региональным правительством на проект «Палитра Дружбы».
Церемония открытия пройдет в Центре развития семьи общественной организации «Милосердие и порядок» и начнется с «Хоровода Дружбы», который проведет заслуженный работник культуры и участник проекта «Мастера гостеприимства» Екатерина Алиханова. Ее родной город — Грайворон Белгородской области, который стал местом рождения «Узорного хоровода России», занесенного в Книгу рекордов планеты.