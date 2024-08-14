В мероприятии примут участие почти 40 делегаций из различных регионов России, стран СНГ и соотечественников, проживающих за границей, всего около 400 человек.

15 августа во Владимирской области стартует традиционный межнациональный пленэр для юных художников. В мероприятии примут участие почти 40 делегаций из различных регионов России, стран СНГ и соотечественников, проживающих за границей, всего около 400 человек.По информации регионального правительства, в этом году пленэр приурочен к трем важным датам: 80-летию Владимирской области, 1000-летию Суздаля и 100-летию выдающегося земляка, писателя Владимира Солоухина.Организатором пленэра выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира», которая представит Владимирскую область как историческую родину трех столиц российской государственности. Участников ожидает насыщенная культурная программа в городах Владимир, Александров и Суздаль, а также пленэры в Юрьеве-Польском и Собинском районе, на родине В.А. Солоухина. Вечером для юных художников будут организованы мастер-классы от преподавателей академического уровня из Москвы и Санкт-Петербурга, а также проведены 7 творческих конкурсов. Жители региона смогут увидеть результаты на выставках и в итоговом каталоге.Такое масштабное мероприятие стало возможным благодаря субсидии, предоставленной региональным правительством на проект «Палитра Дружбы».Церемония открытия пройдет в Центре развития семьи общественной организации «Милосердие и порядок» и начнется с «Хоровода Дружбы», который проведет заслуженный работник культуры и участник проекта «Мастера гостеприимства» Екатерина Алиханова. Ее родной город — Грайворон Белгородской области, который стал местом рождения «Узорного хоровода России», занесенного в Книгу рекордов планеты.