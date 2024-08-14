Анастасия Волочкова выступила в защиту своей коллеги, народной артистки Ларисы Долиной. Последняя недавно стала жертвой мошенников.

Анастасия Волочкова выступила в защиту своей коллеги, народной артистки Ларисы Долиной. Последняя недавно стала жертвой мошенников.В недавнем интервью Волочкова подчеркнула, что Долина — это не только талантливая певица, но и человек, который много сделал для отечественной культуры. Она отметила, что сама недавно столкнулась с подобной ситуацией: ее телефон и телеграм-канал были взломаны с целью доступа к банковским счетам. К счастью, банки заметили подозрительные действия и предотвратили финансовые потери.Волочкова выразила свою поддержку Долиной. "Я с большим уважением отношусь к Ларисе. Я просто её обожаю, уважаю и люблю", — заявила балерина. Она напомнила, что певица была на ее свадьбе в Юсуповском дворце, что подчеркивает их дружеские отношения.Однако не все пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с сочувствием. Многие из них начали критиковать убранство квартиры Ларисы Долиной, считая его вычурным и безвкусным. Анастасия Волочкова не могла оставить эти комментарии без внимания. В ответ на критику она сказала: "Вы говорите, что комментаторы что-то говорят против убранства квартиры Ларисы? А кто они такие? Просто люди, которые сидят в своих трущобах и осуждают убранство звезд?".Балерина призвала общество не мерить людей по размеру их квартир или роскоши, а обращать внимание на доброту и человечность. Она добавила: "Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах".Ситуация с Ларисой Долиной стала резонансной новостью. Певица продала свою квартиру в Москве и перевела деньги мошенникам, которые действовали из-за границы. По предварительным данным, площадь ее пятикомнатной квартиры в Хамовниках составляет 236 квадратных метров, а стоимость — около 150 миллионов рублей.