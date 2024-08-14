Алла Пугачева на фотография в социальных сетях кажется вечно молодой и цветущей. Но в реальности певица – пожилой и тяжелобольной человек.

Алла Пугачева на фотография в социальных сетях кажется вечно молодой и цветущей. Но в реальности певица – пожилой и тяжелобольной человек.У Примадоннымного лет назад был выявлен атеросклероз сосудов, что, в свою очередь, стало причиной ишемической болезни сердца. В 2010 году в израильской клинике Народной артистке Советского Союза вповрежденную бляшками артерию ввели особый зонд, который расширилпросвет сосуда.Позже операцию повторили в московском Научно-исследовательском центресердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты пришлось заменить. Певице с помощью четырех трубоквосстановили нормальный кровоток.А Сергей Проханов рассказывал, что когда в 2012-м ему проводили операцию на сердце, то его соседкой была Примадонна. Их лечением занимался кардохирург Лео Бокерия."Мы себестенты поставили. Ей восемь поставили, а мне два", – рассказывал актер и режиссер.Врачи говорят, что пожилой Пугачевой теперь надо тщательно следить за диетой, режимом дня, климатом. Ведь больное сердце – это не шутки, и если вести прежний, как в молодости, образ жизни, то возможен летальный исход.Поэтому пожелаем знаменитой певице здоровья, несмотря ни на что!