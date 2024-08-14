Телеведущая и блогер Виктория Боня снова подвергнет себя опасности.

Телеведущая и блогер Виктория Боняснова подвергнет себя опасности.Два года назад Виктория Боня едва не умерла во время восхождения на гималайскую гору Манаслу. Она чудом осталась в живых, в то время как некоторых альпинистов настигла смерть из-за лавины. Знаменитость даже публиковала в Сеть кадры, на которых запечатлен момент схода снежных масс и тела катящихся по склону людей.Прошло время, и теперь Виктория Боня готова снова покорять вершины, несмотря на риск. Телеведущая сообщила о пугающих планах в недавней публикации в популярной соцсети. По словам блогера, сначала она отправится на альпийский Монблан, а затем – снова в Гималаи. В первом случае знаменитость планирует забраться на гору высотой 4,8 тысячи метров, а во втором – покорить восьмитысячник."Хочу кричать от радости", – написала телезвезда.Сейчас Виктория Боня активно тренируется ради новых вершин. Некоторые упражнения даются ей с большим трудом, но знаменитость не сдается и совершенствует свою физическую форму, делает себя более выносливой.Ранее Виктория Боня сообщила об операции. Телеведущая со слезами на глазах рассказала о новообразовании в организме ее питомца. Слова знаменитости "Дни.ру".