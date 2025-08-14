Вышла одинокая дама из дома за хлебом. Смотрит в парадном, на площадке возле мусоропровода мужик пьяный валяется, присмотрелась, ничего мужиченка, ну пьяный, подумаешь. Думает затащить к себе, отмыть, обогреть. Смотрит на часы - до закрытия магазина пять минут остаётся. Ладно, думает, слетаю быстренько за хлебом, а на обратном пути подберу. Возвращается через десять минут, в сетке батон, поднимается на площадку, смотрит, а там пусто, нет мужичка. Она швыряет сетку на пол и говорит:
- Можно подумать два года хлеба не ела.
еще анекдот!