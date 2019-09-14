В Сети появился любопытный ролик. В кадре Ксения Собчак исполняет эротический номер.

В Сетипоявился любопытный ролик. В кадре Ксения Собчак исполняет эротический номер.Накануне теледива вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.Свадьба была пышной. На мероприятие, которое позиционировалось как "семейноеторжество", пригласили 300 человек.Во время банкета гостей развлекали не толькопрофессиональные артисты, но сами молодожены. Ксения Собчак спела дляновоиспеченного мужа хит Ирины Аллегровой "Привет, Андрей". Режиссер,в свою очередь, исполнил для телеведущей песню группы "Мумий Тролль""Молния", чем ее очень растрогал.К слову, этим новобрачные не ограничились. Ксения Собчакустроила настоящий эротический перфоманс, станцевав в окружении полугологобалета. Теледива, облаченная в коротенькие шортики черного цвета (больше похожиена трусы) и корсет на тонких лямках в тон, вращала бедрами, каталась по полуи демонстрировала неплохой шпагат."Войди в меня. Войди в мои сны", – пела, покана экране за ее спиной растекалась раскаленная лава и горел огонь.В конце номера на сцене появилась кровать, на которую легла вместе с мужем Константином Богомоловым. Новобрачные изобразили, как придаются плотским утехам. "Войди в нее", – звучалхор мужских голосов на фоне. Видео опубликовал "телеграм"-канал "Super".