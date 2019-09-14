Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на шумиху вокруг свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На своей странице в Фейсбук священнослужитель поделился опасениями.

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на шумиху вокругсвадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На своейстранице в "Фейсбук" священнослужитель поделился опасениями.Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в которомвенчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчаласьтелеведущая Ксения Собчак. Именно так считает Андрей Кураев.Клирик боится, что теперь храму грозит снос. В пример онпривел печальную судьбу одной церкви Нижнего Новгорода. Речь идет о венчаниигей-пары в 2003 году, после которого здание храма сравняли с землей."Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?"– задался вопросом Кураев.Священнослужитель считает, что патриарх Кирилл был "в курсенамеченного спектакля", так как настоятелем московского храма является егосекретарь протопресвитер Владимир Диваков. "Жаль, красивый был храм", – отметилпротодиакон.Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадебного банкетателедивы и режиссера Константина Богомолова. В кадре новобрачнаяпоказывает провокационный номер. Она танцует эротический танец в корсете и сподвязкой на ноге. Параллельно поет: "Войди в меня, войди в моисны". Ролик вызвал неоднозначную реакцию у интернет-обывателей.