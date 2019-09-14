Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на шумиху вокруг
свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На своей
странице в Фейсбук священнослужитель поделился опасениями.
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на шумиху вокруг
свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На своей
странице в "Фейсбук" священнослужитель поделился опасениями.
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором
венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась
телеведущая Ксения Собчак. Именно так считает Андрей Кураев.
Клирик боится, что теперь храму грозит снос. В пример он
привел печальную судьбу одной церкви Нижнего Новгорода. Речь идет о венчании
гей-пары в 2003 году, после которого здание храма сравняли с землей.
"Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?"
– задался вопросом Кураев.
Священнослужитель считает, что патриарх Кирилл был "в курсе
намеченного спектакля", так как настоятелем московского храма является его
секретарь протопресвитер Владимир Диваков. "Жаль, красивый был храм", – отметил
протодиакон.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадебного банкета
теледивы и режиссера Константина Богомолова. В кадре новобрачная
показывает провокационный номер. Она танцует эротический танец в корсете и с
подвязкой на ноге. Параллельно поет: "Войди в меня, войди в мои
сны". Ролик вызвал неоднозначную реакцию у интернет-обывателей.