В России последние десять дней выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В России последние десять дней выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние 24 часа в нашей стране выявили 5 449 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 1,062 миллиона случаев. Вылечились более 876 тысяч пациентов.В России 10 дней подряд выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. В конце августа в нашей стране выявляли менее пяти тысяч инфицированных, затем число зараженных пошло в рост.Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал не медлить с прививкой от коронавируса. По его словам, возможные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с "теми мучениями, которые испытвают люди, заразившиеся коронавирусом".Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал ошибки при разработке зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, иностранные исследователи ориентируются на непроверенное платформы – аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.Коронавирусом в мире заразились более 28,7 миллиона человек. За время эпидемии зарегистрировано 920 летальных случаев от COVID-19. В США – 6,5 миллиона инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 271 097Умерли – 4 982Выздоровели – 229 573Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 062 811Умерли – 18 578Выздоровели – 876 225Коронавирус в миреЗаболели – 28 700 990Умерли – 920 380Выздоровели – 17 600 833Статистика коронавируса в России и мире на 14 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква271 0974 982229 573Россия1 062 81118 578876 225США6 500 534182 6702 630 059Весь мир28 700 990920 38017 600 833Коронавирус сегодня | | || | | |