На прошлой неделе в Белоруссии были задержаны Мария Колесникова и Максим Знак – последние лидеры оппозиционного движения. На их место пришел соратник Максим Богрецов. Политик дал большое интервью, где высказался о ситуации в республике.

На прошлой неделе в Белоруссии были задержаны Мария Колесникова и Максим Знак – последние лидеры оппозиционного движения. На их место пришел соратник Максим Богрецов. Политик дал большое интервью, где высказался о ситуации в республике.Богрецов рассказал, что сразу после оглашения итогов выборов президента в республике сформировались небольшие группы протестующих. Одни помогали пострадавшим от насилия силовиков, другие считали нарушения на избирательных участках, третьи пересчитывали голоса.Работу этих групп стал контролировать Координационный совет оппозиции. О его создании сообщила в середине августа экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская. В состав организации вошли самые известные и авторитетные граждане Белоруссии.В конце августа-начале сентября лидеры совета были либо арестованы, либо выдворены из страны. Но, по мнению Богрецова, протестные настроения общества останутся, как бы ни пытались власти республики их приглушить. Они будут волнообразными, но никуда не уйдут."У меня есть математическое доказательство, что замести все под ковер не получится", – предупредил соратник Колесниковой белорусского президента.Богрецов также осудил репрессии со стороны силовиков. Он призвал прекратить насилие, освободить всех политзаключенных и провести расследование преступлений милиционеров. Оппозиционер сравнил уровень радикализации силовых ведомств с исламской радикализацией.