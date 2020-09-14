По словам Владимира Киселева, эта избирательная кампания была жестче предыдущих. И он считает победу партии заслуженной.

По результатам выборов в Горсовет Владимира, "Единая Россия" оказалась вне конкуренции. Однако, по области, получила 80% мандатов. По словам Владимира Киселева, эта избирательная кампания была жестче предыдущих. И он считает победу партии заслуженной.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Было достаточное количество черного пиара, грязи. В интернете, в телеграм-каналах, в социальных сетях. Но каждый хотел победить, наверное. Но жители избрали тех, кому они больше всех доверяют».По словам Владимира Киселева, партия заслужила доверие делами. У "Единой России" - 15 проектов. Многие из которых действовали и в пандемию. К примеру, проекту "Старшее поколение" удалось собрать 15 миллионов рублей - на закупку средств индивидуальной защиты, костюмов, защитных экранов. Особое внимание - выборам во Владимире. Они шли три дня. Явка составила около 18%. Все 25 новоизбранных депутатов единоросы. Но это не повод расслабиться. Как раз наоборот, отметил глава администрации Владимира Андрей Шохин.Андрей Шохин, глава администрации г.Владимира: «Говорят, зона ответственности теперь лежит. Еще что-то. Но, на самом деле, от зоны ответственности никто не уходила. Ока как была, так и есть. И она - на ведущей партии в стране, «Единой России».Анастасия Сахарова