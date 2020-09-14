Победа партии власти заслуженная и закономерная. Итоги прошедших выборов прокомментировали Секретарь владимирского регионального отделения Партии “Единая Россия”,председатель

Победа партии власти заслуженная и закономерная. Итоги прошедших выборов прокомментировали Секретарь владимирского регионального отделения Партии “Единая Россия”,председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв и член Президиума регионального Политсовета партии “Единая Россия”, глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Партия “Единая Россия” одержала уверенную победу во всех муниципальных выборах, прошедших в регионе в эти выходные. Из 779 депутатских мандатов