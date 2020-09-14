Президент Белоруссии Александр Лукашенко может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, заявил политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, события в республике приближаются к своему логическому финалу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, заявил политолог Дмитрий Болкунец. По его мнению, события в республике приближаются к своему логическому финалу.Лукашенко пытается избавиться от оппонентов и дает добро на зачистку лидеров членов Координационного совета оппозиции. Эксперт напомнил о задержании Марии Колесниковой. Ее поместили в СИЗО и в ближайшее время оттуда не выпустят, поскольку она представляет личную угрозу для президента, считает Болкунец.При этом толка от Координационного совета мало – это бесполезный орган, считает аналитик. Тем не менее Лукашенко решился на разгром этой структуры, поскольку не терпит альтернативных мнений, отметил Болкунец.По его мнению, у белорусского лидера есть несколько вариантов дальнейших действий. Он может запереть в тюрьме отсавшихся на свободе оппозиционеров или вынудить их покинуть республику.Но есть и третий вариант – пойти по пути 90-х, когда оппоненты Лукашенко исчезали бесследно, напомнил Болкунец. Эксперт уверен, что неугодных режиму лиц тайно устраняли физически.На переговоры с оппонентами Лукашенко не пойдет, уверен политолог. Но конец белорусского лидера все равно предсказуем: ему все равно придется оставить власть, считает эксперт. По мнению политолога, это может произойти в течение ближайших недель, максимум – нескольких месяцев.Напомним, что в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов 9 августа. 14 сентября Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры с глазу на глаз. Они обсудят экономические вопросы и интеграцию двух стран.«Сказали быть в масках»: Губернатор Краснодарского края объяснил Лукашенко, почему он встречает его в маске— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)