Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся днем 14 сентября. Об особенности предстоящей встречи двух лидеров рассказал журналист.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся днем 14 сентября. Об особенности предстоящей встречи двух лидеров рассказал журналист.Общение президентов России и Белоруссии пройдет без участия журналистов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.Одной из тем переговоров политиков станет экономика. В частности, Путин и Лукашенко обсудят цены на энергоносители и реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией.Материал дополняется.