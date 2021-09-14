14.09.2021

2021-09-14 16:45:05

Деревня Дворищи стала самой красивой во Владимирской области

Во Владимире сегодня назвали самую красивую деревню области. Гран-при этого года – 200 тысяч рублей - достался деревне Дворищи Киржачского района.



Конкуренция была серьезной – члены жюри посетили 119 населенных пунктов. И это абсолютный рекорд. Сегодня выбирать лучших все сложнее, но интереснее, говорят в организаторы - только от Собинского района поступило 17 заявок. Общий призовой фонд "самой красивой деревни" – более миллиона рублей. По 100 тысяч в каждой категории и по 50 и 30 тысяч за второе и третье место. Напомним, что конкурс начинал свою историю в 2015 году, тогда в нем приняли участие всего 20 деревень. Как рассказали жители самой красивой деревни этого года, деньги будут направлены на создание военного мемориала.



Елена Печенкина, жительница д. Дворищи:



- У нас наиважнейшее дело – установка монумента в честь погибших дворищенских героев, жителей, в годы Великой Отечественной войны и в годы Первой мировой войны.



Чем Дворищи покорили жюри конкурса? Какие деревни стали обладателями спецноминаций? Смотрите в нашем итоговом выпуске в 20.59.