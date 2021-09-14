Эксперт рассказал, какие требования Россия предъявила Лукашенко.

Эксперт рассказал, какие требования Россия предъявила Лукашенко.На прошлой неделе, 9 сентября, в Москве прошла встреча лидеров России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президенты значительно продвинулись в вопросе интеграции двух стран – были подписаны все дорожные карты, связанные с образованием Союзного государства. Экономист Лев Марголин уверен, что Россия сохраняет за собой рычаги давления на Лукашенко.По словам члена политсовета ОГП, главный вопрос, который Москва задает белорусскому президенту, – когда он проведет конституционный референдум и новые выборы. Эксперт полагает, что Кремль поставил Лукашенко определенные требования, которые до сих пор не выполнены.Марголин подчеркивает, что перед главой Белоруссии могут стоять не только политические, но и экономические требования. Он отмечает, что постепенно белорусскому лидеру приходится их выполнять."Постепенно Лукашенко вынужден с чем-то соглашаться, иначе с ним вообще разговаривать не будут", – уверен эксперт.Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко и в вопросе интеграции двух стран. Экономист не сомневается, что президент Белоруссии подпишет дорожные карты по Союзному государству. Меж тем, остается открытым вопрос об их дальнейшем исполнении.В то же время, по мнению Марголина, Лукашенко пришлось уступить Путину и разрешить открыть на территории Белоруссии совместный военный учебный центр. На всякий случай президент России отложил вопрос создания единого экономического рынка, подчеркивает эксперт.