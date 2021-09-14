Российские учёные из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии разработали уникальный препарат на основе пептидов, который показал высокую эффективность в лечении ..

Российские учёные из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии разработали уникальный препарат на основе пептидов, который показал высокую эффективность в лечении болезни Альцгеймера. Лекарство уже успешно испытали на мышах.Директор института, профессор Владимир Хавинсон сообщил, что в результате экспериментов, которые проводились в течение восьми лет, у грызунов практически полностью восстановились функции мозга. После 2022 года исследователи планируют обратиться в Минздрав России за разрешением на проведение клинических испытаний лекарства на людях, сообщает "".