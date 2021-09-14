Автором идеи газопровода Северный поток – 2 был президент России Владимир Путин. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя завершение реализации проекта.

Автором идеи газопровода "Северный поток – 2" был президент России Владимир Путин. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя завершение реализации проекта.От строительства газопровода выиграют европейские страны, их экономика и граждане, которые получат дешевый газ, уверен председатель ГД. Проект реализовывался в условиях противодействия США, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла отстоять европейские интересы, добавил спикер.По словам Володина, автором "Северного потока – 2" – от маршрута до прокладки – является президент России. "Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с Миллером (председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. – Прим.ред.) о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт. Тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку – 2", – рассказал спикер ГД.По его словам, предложения заключались в меньшей протяженности маршрута доставки газа и соблюдении требований экологической безопасности. "Северный поток – 2" дает в 5,6 раза меньше вредных выбросов, чем газопровод на украинской территории, подчеркнул Володин.По значимости для России "Северный поток – 2" сопоставим со строительством БАМа и Крымского моста, считает спикер. Наша страна расширит свои поставки, а потребитель получит дешевый и качественный газ. "Одним словом, проект – экономический, и все от него выигрывают", – написал Володин в своем телеграм-канале.