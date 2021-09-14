Она изменила жениху и пыталась свалить вину на знакомого.

В Гусь-Хрустальном 29-летнюю девушку осудят за ложный донос об изнасиловании. Она изменила жениху и пыталась свалить вину на знакомого.По версии следствия, 28 августа подозреваемая обратилась в органы с заявлением о совершённом в отношении неё преступлении сексуального характера. Следком провёл доследственную проверку, в ходе которой было установлено, что дама лукавит.«На допросе заявительница пояснила, что оговорила знакомого, поскольку испугалась негативной реакции жениха на своё аморальное поведение», - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. На неё завели уголовное дело. Расследование продолжается.