Госдума 13 сентября приняла законопроект о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ. Документ одобрен во втором и третьем чтениях.

Госдума 13 сентября приняла законопроект о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ. Документ одобрен во втором и третьем чтениях.Министерство просвещения России до 1 января 2023 года разработает и утвердит программы. Законопроект вступит в силу с началом следующего учебного года.Закон вводит единый стандарт школьных образовательных программ и учебников. Это облегчит жизнь учителей, родителей и детей, а также позволит избежать случаев, когда дети учатся по пособиям, неправильно трактующим исторические события. Для учета национальных и этнокультурных особенностей к разработке программ привлекут региональные власти.Для начальной школы утвердят единые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру, рассказала глава профильного комитета ГД Ольга Казакова. В средней – по русскому языку и литературе, истории, географии, обществознанию и ОБЖ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутатам поступает много жалоб от родителей о несоответствии школьных программ в общеобразовательных учреждениях."Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания", – заявил председатель ГД.Единые программы будут обязательны как для государственных, так и для частных школ. Образовательные учреждения смогут разрабатывать собственные программы, но они должны соответствовать общефедеральным.Напомним, что 13 сентября осенняя сессия Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.