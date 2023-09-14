В коллекции музея-заповедника Александровская Слобода посетители смогут увидеть платок,...

В коллекции музея-заповедника "Александровская Слобода" посетители смогут увидеть платок, посвящённый столетнему юбилею Отечественной войны 1812-го года.Тема памятных платков, выпущенных небольшим тиражом в честь знаменательных событий в истории России, очень интересна. Их сюжеты были разнообразными - это и коронование императоров, военные победы и другие важные государственные события. На небольшом отрезке ситца размером семьдесят три на восемьдесят один сантиметр благодаря фабричной набойке поместились ключевые события войныИрина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника "Александровская слобода":- Платок, посвящённый войне 1812-го года, был напечатан на Прохоровской мануфактуре в 1912 году в Москве. На белом фоне представлен портрет император Александр Первый. По углам - портреты героев Отечественной войны 1812 года. Дополняют сюжет копии картин известных художников.))