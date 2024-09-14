Принц Уильям недавно посетил западный Уэльс. Это произошло всего через день после того, как Кейт Миддлтон сделала важное заявление о завершении курса химиотерапии.

Принц Уильям недавно посетил западный Уэльс. Это произошло всего через день после того, как Кейт Миддлтон сделала важное заявление о завершении курса химиотерапии.В своем трогательном видео Кейт сообщила о том, что она находится в ремиссии после борьбы с раком. Это известие стало значимым моментом не только для их семьи, но и для поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всего лечения.Во время своего визита в школу Swiss Valley Community в Лланелли принц Уильям выглядел расслабленным и довольным. Он был одет в голубую рубашку и вишневый галстук, что придавало ему более неформальный вид. Местные жители собрались, чтобы поприветствовать королевского гостя, несмотря на прохладную погоду. Один из них, 74-летний Полин Томас, поздравил Уильяма с тем, что его жена успешно завершила лечение. Принц ответил: "Это хорошие новости, но впереди еще долгий путь", подчеркивая важность продолжения поддержки и заботы.Поклонники Кейт передавали открытки и письма с добрыми пожеланиями, и Уильям с улыбкой пообещал доставить их адресату. Он также встретился с учениками, участвовавшими в молодежном фестивале валлийского языка, среди которых была десятилетняя Руби Дэвис, победительница конкурса. Принц поделился, что использует приложение для изучения валлийского языка, что вызвало одобрение у присутствующих.Визит принца состоялся менее чем через 24 часа после того, как Кейт опубликовала интимное семейное видео, в котором запечатлены их дети — Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители Кейт. Она выразила намерение постепенно возвращаться к своим королевским обязанностям после тяжелых девяти месяцев лечения. Это заявление стало символом надежды и нового начала для всей семьи.