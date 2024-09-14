21-й век стал эпохой высоких технологий, и сложно представить жизнь без смартфонов, компьютеров и интернета. Однако в советскую эпоху каждый стремился заполучить хотя бы один современный прибор: будь то фотоаппарат, магнитофон или плеер.

21-й век стал эпохой высоких технологий, и сложно представить жизнь без смартфонов, компьютеров и интернета. Однако в советскую эпоху каждый стремился заполучить хотя бы один современный прибор: будь то фотоаппарат, магнитофон или плеер.Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти необычные советские гаджеты. Какие из них оставили у вас самые яркие воспоминания?