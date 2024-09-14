Трое 18-летних жителей региона вступили в преступный сговор через интернет.

По данным пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, в августе 2024 года трое молодых людей из Гусь-Хрустального договорились с неизвестным в интернете. Целью сговора был сбыт запрещённых веществ путём закладок.Оптовую партию фигуранты получили 26 августа и сделали 13 закладок. А 27 августа один из них организовал ещё семь тайников. Подростки были задержаны полицейскими.На данный момент трое 18-летних обвиняемых находятся под стражей. Расследуется уголовное дело.