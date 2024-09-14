Анастасия Волочкова призналась в своем грехе подписчикам.

Анастасия Волочкова призналась в своем грехе подписчикам.Анастасия Волочкова старается следить за своей фигурой. Она постоянно рассказывает поклонникам о своем скудном рационе питания. По словам балерины, ей совершенно не важна еда, потому что она с детства привыкла к строгим ограничениям и теперь даже не помышляет о порции пельменей.И вот неожиданно для фанатов Волочкова совершила страшный поступок. Впрочем, она призналась, что сделала это впервые и теперь раскаивается. Все дело в том, что ночью, а точнее уже под утро, Анастасия ощутила невероятный голод. Она прошла к холодильнику и съела кроличьи ножки, приготовленные ее помощницей Лолой на утро.В свое оправдание звезда балета написала Лоле письмо, в котором сообщила о том, что не смогла удержаться."Твой кролик сам попросил, чтобы я его съела", – написала Волочкова в сообщении. "Зачем так вкусно готовить", – не удержалась в конце от доброго упрека балерина.Напомним, Анастасия вплотную занимается подготовкой к своему шоу "Одержимость". Она постоянно тренируется, чтобы держать себя в форме. Кроме того, недавно Волочкова сообщила, что ее единственная дочь Ариадна принимает участие в одном из ее проектов, правда, не уточнила, в каком именно. Родительница добавила, что после некоторых разногласий в ее отношениях с наследницей, наконец, установилась настоящая идиллия.