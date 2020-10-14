Федеральные дорожники приготовились к уборке от снега федеральной автодороги М-7 во Владимирской области. На расчистку трасс М-7 и Р-132 «Золотое кольцо» (в нее в нашем регионе входит участок

Федеральные дорожники приготовились к уборке от снега федеральной автодороги М-7 во Владимирской области. На расчистку трасс М-7 и Р-132 «Золотое кольцо» (в нее в нашем регионе входит участок автодороги в Суздальском районе, который ведет из Владимира в Иваново) подготовлено больше 138 единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, тракторы со