Президент Владимир Зеленский заявил, что если ему не удастся покончить с войной в Донбассе, страной должен руководить другой человек. Украинский лидер действительно готов уйти в отставку, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если ему не удастся покончить с войной в Донбассе, страной должен руководить другой человек. Украинский лидер действительно готов уйти в отставку, уверен политолог Ростислав Ищенко.Президентство – нелегкая ноша, и она оказалась для Владимира Зеленского гораздо тяжелее, чем он предполагал. Кроме того, у главы государства не сложились отношения с националистами, которые периодически угрожают ему переворотом, заявил Ищенко.Говоря о возможной отставке Зеленского, политолог отметил, что от своего президентства политик не получил никаких бонусов, зато нажил кучу неприятностей. Но уйти с поста украинскому лидеру будет не так просто, считает Ищенко.Он убежден, что весомых причин для отставки Зеленского сейчас нет. Президент может покинуть занимаемую должность просто потому, что устал, отметил Ищенко."Избрался, не досидел до конца срока и сказал – я передумал. В принципе, досрочные выборы можно провести", – цитирует политического аналитика портал Nation News.О возможной отставке Зеленский заявил в интервью BBC. Это произойдет в том случае, если ему не удастся разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, за должность он не держится.Зеленский считает, что с Россией необходимо обсудить вопрос Крыма и Донбасса и заключить мирный договор. В Кремле ответили, что проблемы полуострова не существует, а обсуждение вопроса Донбасса можно только приветствовать.Прекращение боевых действий в многострадальном регионе было одним из главных обещаний Владимира Зеленского в ходе предвыборной кампании. В декабре прошлого года он встречался с Владимиром Путиным в Париже, однако прорывных договоренностей достичь не удалось.