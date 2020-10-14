Скорее всего, Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом не раньше, чем через неделю. Однако это возможно только в том случае, если народ будет более ответственно подходить к масочному режиму.
Скорее всего, Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом не раньше, чем через неделю. Однако это возможно только в том случае, если народ будет более ответственно подходить к масочному режиму.
Эпидемиологи ранее рассказали, что COVID-19 не исчезнет с нашей планеты. Скорее всего, со временем человечество найдет способ его усмирить. Также есть вероятность, что постепенно у большинства сформируется иммунитет к опасному вирусу.
Правда, болеть все равно все будут по-разному. Зависеть это будет от многих факторов. Например, от возраста больного, группы крови, времени контакта с инфицированным.
Впрочем, ученые заявили, что отношение к китайской инфекции в России поражает. Специалисты отметили, что большинство наших сограждан не боятся получить вирус, однако опасаются, что его "подцепит" кто-то из родных.
Коронавирус в Москве
Заболели –
339 431
Умерли –
5 687
Выздоровели –
264 500
Коронавирус в России
Заболели –
1 305 093
Умерли –
22 594
Выздоровели –
1 019 905
Коронавирус в мире
Заболели –
37 801 526
Умерли – 1 080 680
Выздоровели –
26 275 711
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