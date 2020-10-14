Скорее всего, Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом не раньше, чем через неделю. Однако это возможно только в том случае, если народ будет более ответственно подходить к масочному режиму.

Скорее всего, Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом не раньше, чем через неделю. Однако это возможно только в том случае, если народ будет более ответственно подходить к масочному режиму.Эпидемиологи ранее рассказали, что COVID-19 не исчезнет с нашей планеты. Скорее всего, со временем человечество найдет способ его усмирить. Также есть вероятность, что постепенно у большинства сформируется иммунитет к опасному вирусу.Правда, болеть все равно все будут по-разному. Зависеть это будет от многих факторов. Например, от возраста больного, группы крови, времени контакта с инфицированным.Впрочем, ученые заявили, что отношение к китайской инфекции в России поражает. Специалисты отметили, что большинство наших сограждан не боятся получить вирус, однако опасаются, что его "подцепит" кто-то из родных.Коронавирус в МосквеЗаболели –339 431Умерли –5 687Выздоровели –264 500Коронавирус в РоссииЗаболели –1 305 093Умерли –22 594Выздоровели –1 019 905Коронавирус в миреЗаболели –37 801 526Умерли – 1 080 680Выздоровели –26 275 711Коронавирус сегодня | | || | | |