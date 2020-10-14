Московский художественный институт приступил к работе по восстановления мозаики на памятнике-часовне на месте захоронения Дмитрия Пожарского.

Московский художественный институт приступил к работе по восстановления мозаики на памятнике-часовне на месте захоронения Дмитрия Пожарского.В Суздаль в Спасо-Евфимиев монастырь приехали преподаватели и студенты знаменитой Суриковки.Алина Огородникова, студентка 5 курса Московского художественного института им. Сурикова:- Это заманчиво, что это будет сделано непросто курсовой работой, которая будет где-то кем-то забыта. А это будет для людей и это увидят и испытают от этого какие-то чувства, желательно возвышенные. Это то в чем мы хотим поучаствовать все.Напомним, 30 сентября Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил соглашение о сотрудничестве с институтом. Первым совместным проектом станет создание копии мозаики, которую установят на часовне установленной на месте захоронения Дмитрия Пожарского. Менее чем через две недели студенты и преподаватели «Суриковки» приехали в Суздаль, чтобы произвести необходимые расчёты и измерения. У них есть необходимый опыт работы, полученный на таких значимых объектах, как, например, храм Святого Саввы в Белграде. Ожидается, что копия мозаики будет выполнена за год. В проекте личное участие принимает президент Российской академии художеств Зураб Церетели.Светлана Мельникова,генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Технология непростая, конечно. Самая большая проблема это подбор смальты. Мы бесконечно благодарны Зурабу Константиновичу Церетели, который обещал нам всяческую поддержку и помощь в решении этой проблемы. А для студентов, которые будут участвовать в этой работе, мне кажется, это будет началом их замечательного пути, что их путь в искусстве начнется с соприкосновения с таким памятником русской истории.