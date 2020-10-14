Пожилой мужчина не может добиться от государства нормального протеза. Даже передвигаться по собственной квартире для Владимира Павловича настоящее испытание. Инвалидная коляска в узкие

Пожилой мужчина не может добиться от государства нормального протеза. Даже передвигаться по собственной квартире для Владимира Павловича настоящее испытание. Инвалидная коляска в узкие коридоры и дверные проёмы еле пролезает. А чтобы встать со своего средства передвижения, пенсионеру приходится прикладывать немало усилий. Встаем, держимся, поворачиваемся. Перекидываемся. Три года назад после тяжелой болезни Владимир Павлович потерял ногу.