Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в княжение св. благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.) Основанием послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.

Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в княжение св. благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.) Основанием послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.В память заступничества Богородицы через её Владимирскую икону за войско Андрея Юрьевича в походе против волжских булгар в 1164 году князь учредил праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября по юлианскому календарю. По-новому - 14 октября.Торжественный молебен в этот день проходит во всемирно известном храме Покрова-на-Нерли. Пять лет назад он вновь стал действующим. Подготовка к повторному освящению заняла 10 лет. Здесь установлены белокаменные престолы, привезены дополнительные иконы. Вместе с церковью - она считается первым храмом Покрова на Руси - освящен и Трехсветительский храм, в котором богослужения будут проходить в холодное время года. Памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Кстати, в день Покрова в народе принято веселиться и улыбаться незнакомцам: считается, что девушка, проводящая этот день в веселье, скоро встретит хорошего жениха и удачно выйдет замуж. Русская православная церковь называет Покров великим праздником. На Руси было принято устраивать масштабные празднества в этот день.