Президент России Владимир Путин одобрил частичное снятие российских санкций с Украины, предложенное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Глава государства обратил внимание, что ..

Президент России Владимир Путин одобрил частичное снятие российских санкций с Украины, предложенное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Глава государства обратил внимание, что Россия готова к полному восстановлению экономических отношений с Незалежной."Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", – заявил Путин на переговорах с членами правительства.Российский лидер обратил внимание, что санкции не были инициативой Москвы, а лишь носили ответный характер, передает