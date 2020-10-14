Анализ ситуации показывает, что многим работающим гражданам неудобен массовый перенос школьных каникул на более ранние сроки, вместо этого лучше усилить меры по защите здоровья детей в школах.

Анализ ситуации показывает, что многим работающим гражданам неудобен массовый перенос школьных каникул на более ранние сроки, вместо этого лучше усилить меры по защите здоровья детей в школах.Об этом было заявлено на проведенном в режиме видеоконференциизаседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции.Обеспечение мер безопасности для детей в школах позволит избежать перевода на дистанционное обучение, считают областные власти.Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято в четырех общеобразовательных школах города. С 7 октября досрочные каникулы объявлены в СОШ № 16. В школе № 11 каникулы стартовали сегодня, но только для учащихся 4-9 классов. 14 октября выходят на каникулы учащиеся СОШ №2 и старшеклассники (8-11 классы) СОШ №19.