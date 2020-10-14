Мэр Москвы Сергей Собянин принял ответственное решение. Старшеклассники столичных школ будут переведены на дистанционный режим обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял ответственное решение. Старшеклассники столичных школ будут переведены на дистанционный режим обучения.На официальном сайте Сергея Собянина был обнародован текст с новым распоряжением мэра. Уточняется, что в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой в российской столице ученики 6-11 классов будут переведены на дистанционный режим обучения.Градоначальник объяснил подобный шаг. Дело в том, что статика иллюстрирует внушительную долю заболеваемости коронавирусом среди старших учеников. Кроме того, как показал опыт, старшеклассники отлично приспособились к дистанционному режиму обучения, освоили все необходимые программы. Также они имеют достаточный уровень самодисциплинированности.Что касается маленьких детей, то здесь ситуация иная. Собянин отметил, что ученикам младших классов сложнее адаптироваться к новой школьной программе, у родителей нет возможности предоставлять детям полную ответственность в работе с компьютером и уходить на работу.Особняком стоят пятые классы. Это тот период, когда дети вступают в новое образовательное звено, знакомятся с новыми преподавателями. Им будет сложно освоить освоиться, находясь дома.С связи с вышеизложенными фактами Собянин постановил, что проездные карты учеников младших классов будут разблокированы. При этом проездные детей постарше по-прежнему функционировать не будут.